Tra le famiglie più ricche del mondo ce ne è una italiana | è la regina dei dolciumi Ferrero – L’elenco completo

Leggi su open.online

(Di sabato 24 dicembre 2022) Patrimoni netti a 12 cifre, per centinaia di miliardi.che possono vantare unazza superiore a quella di gran parte degli Stati del. Nella lista stilata da Bloomberg, per il quarto anno di fila, a confermarsi come famiglia più ricca delci sono i Walton, eredi del fondatore della catena di negozi Walmart. Può far sorridere, ma l’inflazione ha colpito anche loro: in 13 mesi, pur conservando il primo posto in classifica, i Walton hanno perso circa 14 miliardi di dollari di patrimonio netto. E in generale, le 25piùdelsono «più povere», rispetto al 2021, di 143 miliardi – ma complessivamente detengono oltre 1.500 miliardi di dollari dizza. Nonostante tutte le difficoltà di quest’anno invece, la ...