Torino-Schuurs | il futuro granata parla olandese

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ilha trovato il degno sostituto di Bremer in, ritornato in campo dopo l’infortunio alla spalla vuole essere il punto centrale della squadra Ilha trovato il degno sostituto di Bremer in, ritornato in campo dopo l’infortunio alla spalla vuole essere il punto centrale della squadra. Giovane con le idee chiare e in campo sempre concentrato. Pochi errori in questi primi mesi di Serie A e sembra essersi ambientato subito nelle idee tattiche di Juric. La sua volontà è quella di conquistare la maglia dell’Olanda e continuando con queste prestazioni la chiamata potrebbe presto arrivare. Il, il gigante Schuur: la nuova idea vincente di Juric. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo ...