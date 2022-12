The Flash | il trailer del film durante il superbowl

(Di sabato 24 dicembre 2022) Theè ildell’universo DC con protagonista Ezra Miller che debutterà al cinema nel 2023, ora abbiamo anche la data di uscita del suo teaserufficiale Theè il prossimodell’universo DC ispirato al fumetto del supereoe che corre veloce come la luce e che è interpretato qui da Ezra Miller. Undi cui il pubblico si è quasi dimenticato, perchè il nuovo regista James Gunn sta rivoluzionando tutti idell’universo DC, facendo molto discutere. L’ultima notizia è stata la sostituzione del personaggio di Superman che non sarà infatti più interpretato da Henry Cavill, perchè il regista vuole scegliere un nuovo attore e iniziare così la sua fase di grandi cambiamenti. The: il teaser...

The Flash: la Warner Bros. punta al Super Bowl con uno spot, quando è previsto il debutto del trailer #TgFlash Edizione del 24 dicembre delle ore 12,00 • Migranti, donna e due neonate morte durante traversata: accolte le salme a ...The Flash è il nuovo film dell'universo DC con protagonista Ezra Miller che uscirà nel 2023 e ora sappiamo anche la data del teaser trailer ...