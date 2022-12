The Blues Brothers film stasera in tv 24 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

(Di sabato 24 dicembre 2022) Theè ilin tv sabato 242022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Thein tv:e scheda GENERE: Azione, Commedia, Musicale ANNO: 1980 REGIA: John Landis: John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin, Steve Cropper, Donald Dunn, Murphy Dunne, Willie Hall, Tom Malone, Lou Marini, Matt Murphy DURATA: 133 Minuti The...

LA NAZIONE

E per chi volesse regalarsi una maratona televisiva, sempre su Italia 1, alle 19:30 andrà in onda il Grinch, mentre alle 23:55 altro classicone di Landis:Brothers.Avrà anche compiuto gli 80 anni e passato abbastanza tempo onroad. La band non ha intenzione ... è roba sacra"), per cui hanno optato per il titolo dello standarddi Muddy Waters, ... Mercoledì prossimo concerto ‘Lady sings the blues’ Sono passati 42 anni ma "Blues Brothers" continua ad essere uno dei film più amati di sempre. Molto del successo di questo musical sui generis è sicuramente legato all'indistruttibile macchina di Jake ...Nei grafici che seguono la lista dei titoli è ordinata in funzione del dato di incasso rivisto dopo averlo adeguato all’inflazione del dollaro ...