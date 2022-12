Terremoto dell' Aquila | Presidenza del Consiglio dei Ministri condannata a risarcimento

(Di sabato 24 dicembre 2022) L'- l Tribunale civileha condannato ladeldeia risarcire otto milioni di euro alle 30 parti civili per le rassicurazioni prospettate dall'ex numero due del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Bernardo De Bernardinis, già condannato con sentenza passata in giudicato a 2 anni di reclusione. L'iniziativa legale riguarda le risultanze del lavoroa Commissione Grandi Rischi riunita all'il 31 marzo 2009, a cinque giorni dalla tragica scossa, che avevano tranquillizzato la popolazione che era alla prese con uno sciame sismico da alcuni mesi. La battaglia legale è stata portata avanti dagli avvocati Maria Teresa di Rocco e Silvia Catalucci del Foro ...

