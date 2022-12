Terremoto dell’Aquila | Palazzo Chigi condannato per l’avviso «Non c’è pericolo» prima del sisma | 8 milioni ai famigliari delle vittime

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ottodi euro. È questa la somma che la presidenza del Consiglio dei ministri dovrà risarcire alle famigliedeldel 6 aprile 2009, secondo quanto deciso dal giudice Baldovino De Sensi del tribunale civile del capoluogo abruzzese. Le 30 parti civili coinvolte, rappresentate da Maria Teresa di Rocco e Silvia Catalucci, riceveranno somme diverse, in base ai danni subiti. Al centro della vicenda ci sono le rassicurazioni del numero due del dipartimento nazionale della protezione civile, Bernardo De Bernardinis, braccio destro di Guido Bertolaso. Se il secondo è stato assolto in un procedimento collaterale, il primo è statoa due anni. Una settimanadelnel quale morirono 309 persone, ...

AGI - Agenzia Italia

... riporta il quotidiano, lo stesso Tribunale civileaveva sentenziato che è una colpa, per le vittime dei crolli, non essere usciti di casa dopo due scosse dimolto forti che ...Il Tribunale civileha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri a risarcire otto milioni di euro alle 30 parti civili per le rassicurazioni prospettate dall'ex numero due del Dipartimento nazionale ... Terremoto dell'Aquila, condannata la Presidenza del Consiglio