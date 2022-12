Tennis | Sinner | “Potrebbe essere stato il mio anno migliore | sono cresciuto”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere del Veneto, il campione delitaliano Jannikha parlato della stagione passata e di quella futura, che inizierà già il prossimo 2 gennaio con il torneo ATP 250 di Adelaide. Ecco le sue parole: “La stagione è stata complicata, non lo nascondo. Eppure, nonostante tutto, citanti aspetti positivi che mi porto nel nuovo. Il punto è che vari problemini fisici mi hfermato sul più bello in tornei importanti. Agli ottavi di Parigi, ma anche ai quarti di Miami e Roma. La gente ricorda questo e anch’io ci penso. Ma poi faccio un’analisi più complessiva e razionale e come dicevo, la stagione pur difficile e complicata, ha tanto di positivo”. E ancora: “Paradossalmente...

Sul cambio di allenatore con Vagnozzi e Cahill, Sinner dice: "Sono cresciuto al servizio, nel gioco a rete e più in generale nelle variazioni. La velocità della mia prima di servizio è migliorata, ho"