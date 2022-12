Tennis | Novak Djokovic | “Spero di essere accolto bene in Australia”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Le polemiche di inizio anno, per fortuna, sembranoormai messe da parte.è pronto a tornare in: l’obbligo di vaccino anti Covid è caduto nel Paese oceanico e dunque la stella serba potrà disputare i primi tornei del 2023, compreso il primo Grand Slam. Le dichiarazioni del serbo riportate dall’ANSA: “Dopo quello che è successo l’anno scorso,diadeguatamente emi aiuterà a giocare il mio miglior”. E ancora: “In passato ho sempre avuto la possibilità di iniziare moltoi miei anni ine mi piace giocare lì”. Sul futuro della sua carriera: “Mi piacerebbe poter giocare il più a lungo possibile. Non ho davvero un numero in mente. ...

Rafael Nadal eDjokovic di dominare nel circuito Atp per oltre 20 anni. L'Atp tour ha ... Neli vantaggi restano sempre una fase che può invertire l'inerzia di una sfida, ottenendo o ...I migliori tennisti al mondo si contraddistinguono proprio per la loro capacità di essere concentratissimi ed efficaci nei momenti cruciali di ogni match. Una caratteristica che non appartiene di cert ...Il serbo è pronto per tornare a giocare gli Australian Open. Nel 2022 non c'era, perché non vaccinato contro il Covid.