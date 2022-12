Tennis | Jannik Sinner | “Potrebbe essere stato il mio anno migliore | cresciuto il servizio L’erba può diventare amica”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 dicembre 2022)si sta preparando per la nuova stagione, che incomincerà il prossimo 2 gennaio con il torneo ATP 250 di Adelaide. Ilta italiano scalderà i motori in vista degli Australian Open, primo Slam dell’che andrà in scena un paio di settimane più tardi sul cemento di Melbourne. L’altoatesino, che trascorrerà il Natale a Sesto Pusteria prima di trasfersi in Oceania, ha tracciato un bilancio sul suo 2022 in un’intervista concessa al Corriere del Veneto.ha raggiunto i quarti di finale in tre prove dello Slam, ma ha dovuto fare i conti con molteplici infortuni e problemi fisici: “La stagione è stata complicata, non lo nascondo. Eppure, nonostante tutto, ci sono tanti aspetti positivi che mi porto nel nuovo. Il punto è che vari ...