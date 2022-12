Tempesta Elliott su Usa e Canada | cos’è il vortice polare e cosa succede con il cambiamento climatico?

Leggi su open.online

(Di sabato 24 dicembre 2022) In queste ore buona parte del Nordamerica si trova stretta nella morsa del freddoportato dalla. Circa 200 milioni di persone, dopo aver vissuto temperature che spesso erano ben maggiori delle medie di dicembre, sono ora esposte a un freddo che in certe aree ha toccato anche i 40 gradi sotto zero. Ilche sta investendo gli Usa ha già causato la morte di almeno 8 persone, mentre oltre un milione sono senza elettricità. Sono poi circa 10 mila i voli cancellati per il freddo dagli aeroporti di New York, Chicago e Denver. «Questa non è una giornata di neve come quelle di quando eravamo bambini, si tratta di roba seria», ha dichiarato il presidente degli Usa Joe Biden mentre tempeste di neve, pioggia gelida e venti polari spazzano il continente dal ...