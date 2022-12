Tempesta di inverno con il ciclone Elliot e blizzard record negli Usa | Natale caldo in Europa | ecco perché i due Continenti hanno climi così diversi

Agenzia ANSA

Lo riporta Cnn, secondo la quale i decessi legati allad'sono avvenuti tutti al volante a causa delle strade ghiacciate e della neve.Neve, strade ghiacciate e venti oltre i 120 hm/h: lad'sta mandando in tilt gli Usa da costa a costa. Potrebbe essere il Natale più gelido degli ultimi 40 ... Usa paralizzati da freddo e gelo, 9 morti per tempesta invernale Sarebbero almeno 9 i morti causati dalla tempesta invernale che ha lasciato più di un milione di persone senza elettricità in gran parte degli Stati Uniti. Lo ...Il ciclone Elliot si abbatte sugli Stati Uniti. Il Natale oltreoceano sarà al gelo per circa 200 milioni di americani. Lo stato di New York - assieme a Georgia, Kentucky, ...