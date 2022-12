Taiwan | alleato e opportunità per l’Italia Il commiato dell’amb Lee

Leggi su formiche

(Di sabato 24 dicembre 2022) Vivere, studiare e lavorare in tre occasioni in Italia è stata la parte più bella della mia vita, ma, come dice il proverbio inglese “All good things must come to an end”. Dopo aver servito il mio Paese come Rappresentante in Italia del Governo della Repubblica di Cina () per oltre quattro anni, concluderò il mio mandato e prenderò definitivamente congedo dalil 1° gennaio prossimo per rientrare in patria. Lasciocon molta commozione, perché sono molto legato e affezionato a questo Paese, ma anche con molta gioia: desidero esternare in questa occasione la mia soddisfazione per l’avanzamento delle relazioni tra i nostri due Paesi, che condividono gli stessi valori democratici, di libertà e di rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Sono relazioni che mi auguro sinceramente possano migliorare ancora, ...