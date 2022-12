Szczesny “ricatta” la Juventus? O questo o se ne va

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 dicembre 2022) Wojciechpuò fare davvero la voce grossa dopogrande Mondiale ed ecco allora che è il polacco a dettare legge a Torino. InMondiale non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che il migliore portiere della competizione sia stato il polacco Wojciech, con lache è davvero orgogliosa di poter contare sulle sue grandi prestazioni. Il problema però è legato attualmente al suo contratto, infatti l’ex giocatore di Roma e Arsenal vedrà il proprio legame con i bianconeri andare in scadenza nel 2024, dunque non bisognerà farsi trovare impreparati questa estate. Ansa FotoL’obiettivo della nuova società dunque deve essere quello immediatamente di rinnovare il contratto con il proprio portierone, in modo tale da poter essere ampiamente coperti anche per le prossime ...