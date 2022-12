Su Canale 5 Il Volo – Natale a Gerusalemme il 24 dicembre

(Di sabato 24 dicembre 2022) Su5 Ilnella notte della vigilia. Stasera, sabato 24, va in onda su5 il concerto-evento che il trio pop lirico ha in programma sul palco alle porte dicon l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Nella notte di, la Terra Santa fa da sfondo ad un emozionate concerto, che si tiene nel periodo delle festività natalizie per celebrare la Natività in musica. Il concerto è trasmesso in diretta su5 nella notte della vigilia, a partire dalle ore 21.30. Si chiuderà poco dopo la mezzanotte, alle 00:15. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – i tre cantanti de Il– sono chiamati ad intrattenere il pubblico di ...

Agenzia ANSA

Ph: Paolo De Francesco per Moltimedia Su5 Il- Natale a Gerusalemme nella notte della vigilia. Stasera, sabato 24 dicembre, va in onda su5 il concerto - evento che il trio pop lirico ha in programma sul palco alle porte ...... ovvero tra i 4 e i 10 anni di esperienza di, varia tra i 3.500 e 5.500 euro al mese, pari a ...Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter Clicca qui per iscriverti al nostro... Natale con Il Volo a Gerusalemme, speciale su Canale 5 Per celebrare le festività natalizie, Canale 5 proporrà in prima serata Il Volo - Natale a Gerusalemme. Si tratta del concerto che il celebre trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio B ...Una suggestiva location e un repertorio natalizio: Canale 5 festeggia la vigilia con Il Volo in concerto dalla Terra Santa ...