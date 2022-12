Star Wars | il fan film che ha raggiunto una qualità mai vista prima

(Di sabato 24 dicembre 2022). Howie Day, direttore tecnico artistico di Echtra Games, ha pubblicato alcuni secondi di un fanche sembra avere unamai. Lo stesso ha riferito alcune caratteristiche tecniche di questo lavoro: “Come sempre, questo fanè stato realizzato nel #3dsMax 2022, con il renderizzatore GPU #VRay Optix, in esecuzione

Star Wars Addicted

Non c'è ancora l'ufficialità, ma pare proprio che sia emerso quale personaggio interpreterà Mary Elizabeth Winstead in ...Secondo gli ultimi report, Mary Elizabeth Winstead dovrebbe interpretare Hera nella serie tv live action didedicata ad Ahsoka . LEGGI: Ahsoka: nella serie tv ci saranno più versioni del personaggio LEGGI: Ahsoka: Eman Esfandi sarà Ezra Bridger, la risposta di Mena Massud LEGGI: Ahsoka: la ... Ecco qual è il film di Star Wars che dovrebbe essere girato nel 2023 Star Wars Addicted Con l'avvicinarsi del nuovo anno arriveranno molte produzioni videoludiche, tra cui l'atteso Star Wars Jedi Survivor. Ma cosa sappiamo del giocoIl regista è tornato sulla questione durante la campagna promozionale del suo ultimo film, Glass Onion - Knives Out.