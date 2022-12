SPID | ennesima novità del Governo | non lo aboliamo ma lo trasformiamo così

Agenzia ANSA

Spegnerevuol dire complicare la vita a persone proprio quando hanno preso abitudine a usarlo. È l'assurdità un questo governo fuori dalla realtà, più preoccupato di cancellare ciò che ...Spegnerevuol dire complicare la vita a persone proprio quando hanno preso abitudine a usarlo. È l'assurdità un questo governo fuori dalla realtà, più preoccupato di cancellare ciò che ... M5s, spegnere lo Spid è ennesima assurdità governo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sistema di identità digitale, ipotesi di cancellazione SPID in favore della CIE: l'annuncio del Sottosegretario Butti e le posizioni a confronto. «Dobbiamo cominciare a spegnere lo SPID e a promuovere ...