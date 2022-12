Spettacolo drag queen a Fiumicino | Coronas | “Il Comune è riuscito a rovinare anche questo Natale”

(Di sabato 24 dicembre 2022)– “Non è accettabile, in nome del politicamente corretto e del ‘rispetto di tutti’, mancare invece di rispetto alle migliaia di famiglie che vogliono vivere unsereno, concentrandosi su un solo messaggio, che è quello della nascita di Gesù”.Alessio, capogruppo di Forza Italia, entra in campo nella polemica sullodi druginserito tra gli eventi natalizi. “Non è difficile da capire – prosegue – eppure con arroganza si continua a perpetrare lo stesso erore: se da un lato è sacrosanto che chiunque abbia il diritto di manifestare il proprio essere, le proprie tendenze, i propri convincimenti, lo è al contemporispettare quelli degli altri. La libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell’altro, ma a ...

Il Faro online

... ' Maledité' e 'Imparo a cucinare' (accompagnato dal videoclip con protagonista laQueen ... Si esibisce nello'On Broadway' al Teatro Carignano e al Teatro Colosseo di Torino , ...... trasmettendo un messaggio di speranza attraverso danza e recitazione.' Nel corso dello... Ospiti della serata saranno laQueen di Bologna, Morgana Cosmica e l'attore Michele Pirani. Per ... Spettacolo drag queen a Fiumicino, Coronas: “Il Comune è riuscito a ... Botta e risposta tra D'intino e Petrillo, poi interviene Stefano Costa. Contestato dall'opposizione 'inserimento di uno spettacolo gender nel palinsesto del Santo Natale ...L'aria elettrica del Natale fusa al glamour delle anteprime in Via della Conciliazione, dove si è svolta quella speciale de La Vita Bugiarda degli Adulti, serie TV targata Netflix che ...