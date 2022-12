Sovranismo alimentare | le ironie della sinistra cancellate dall’entusiasmo della Coldiretti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ammonta ad oltre 2 miliardi di euro il valore delle misure in manovra che impattano sull’agroitaliano, a tutela di un comparto strategico per la crescita del Paese. E’ quanto emerge dall’analisidiffusa all’Assemblea nazionale dal presidente Ettore Prandini sui provvedimenti che toccano il settore agricolo inseriti nella manovra approvata dalla Camera, dall’esenzione Irpef all’azzeramento dei contributi per i giovani imprenditori agricoli, dal credito di imposta esteso al primo trimestre 2023 contro il caro energia alle risorse per la sovranità, dai buoni lavoro per semplificare le assunzioni al fondo per l’innovazione e la digitalizzazione fino al contenimento dei cinghiali e ai contributi per il fermo pesca.promuove la manovra: “Due ...