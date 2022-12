Sonia Bruganelli spiazzata dalle dichiarazioni di Dana al GF Vip | La replica

(Di sabato 24 dicembre 2022)allediSaber rilasciate al GF Vip: ecco le parole dell’opinionistaanche quest’anno è impegnata come opinionista nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha scelto di avere al suo fianco in qualità di opinionistee Orietta Berti per la nuova edizione del noto reality show di Canale 5. La finale della settima edizione è prevista per aprile, intanto nella Casa continuano a varcare la porta rossa nuovi concorrenti portando tantissime novità all’interno della Casa più spiata d’Italia. Lanella scorsa puntata ha annunciato la sua assenza nei prossimi appuntamenti. L’opinionista del GF Vip infatti non sarà presente in studio ...

Gossip News

Questa constatazione ha fatto nascere il dubbio che Antonella si sia salvata solo grazie a, che per lunghissime settimane le ha donato l'immunità e le ha permesso di saltare le ...Infatti,sarà assente per due puntate. Al suo posto ci saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. La moglie di Paolo Bonolis non sarà in studio perchè trascorrerà le vacanze ... Miriana Trevisan a muso duro contro Sonia Bruganelli per le parole in sostegno di Soleil: ''Asseconda la s ... Charlie Gnocchi dopo l'eliminazione al Gf vip si è ritrovato anche senza lavoro in radio. L'ex gieffino lancia un appello al presidente di Rtl 102.5. È stato eliminato dalla casa del Grande Fratello v ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...