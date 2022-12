Sonego | nel segno della Coppa Davis | ripartire dalle vittorie di Malaga per risalire la china nel 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 24 dicembre 2022)difficoltà alla gioia, dall’incubo al sogno, da Bratislava a. L’esperienza inè una metafora piuttosto accurata per spiegare al meglio il 2022 di Lorenzo, che per la prima volta dopo una serie di annate in crescendo ha fatto un passo indietro. Il best ranking di numero 21 raggiunto nel 2021 è piuttosto lontano, maè stato bravissimo a reagire e ad invertire il trend proprio nel finale di una stagione partita male e proseguita ancora peggio. Poche, battute d’arresto sempre più frequenti – e contro avversari di secondo piano – e l’amarezza di non riuscire a ritrovare quella fiducia che l’aveva portato alle porteTop 20. La prima parte di stagione è in netta salita per, le cui ...