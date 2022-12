Solo Sikoa | “Ecco i consigli che mi ha dato Roman | testa bassa e lavora sodo”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 24 dicembre 2022)ha fatto il suo debutto nel main roster a Clash at the Castle 2022, dove ha aiutato suo cuginoReigns a vincere contro Drew McIntyre, permettendo così a Reigns di conservarei suoi titoli.è stato assolutamente dominante dal suo debutto nel roster principale, soprattutto durante il WarGames alle Survivor Series del mese scorso, ed è impossibile non vedere in lui il futuro della Bloodline, date le varie similitudini coi suoi illustri parenti, primo tra tutti Umaga, dal quale sembra aver ereditato la finisher. Ma al momento sta ricevendo molti insegnamenti dal cuginoReigns, ed in una recente intervista al New York Post,ha raccontato ciò che l’Undisputed Universal WWE Champion gli haato: “Rimani fuori dai guai, capisci ...