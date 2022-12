Sofia Goggia | «Sono la numero 1 dello sport italiano Ho vinto le Olimpiadi | ho fatto imprese incredibili»

(Di sabato 24 dicembre 2022) La Repubblica intervista. A volte sembra che giochi sempre contro il destino, ma alla fine vince sempre lei. «Citanti atleti che nel corso della carriera non si fanno mai male, altri invecesfortunati. Il mio percorso è bizzarro, perché iocosì, bizzarra. Se devo fare un incidente in macchina, mi cappotto e vado a finire su un furgone parcheggiato nella strada più in basso, come nel 2019. Mi rompo una mano, mi opero, faccio la gara il giorno dopo, vinco, non dormo la notte, la domenica faccio il superG. Ma chi me lo fa fare di andare disfatta il lunedì a Roma a sostenere l’esame all’università? Mi fa più paura quello, che una discesa col bastoncino attaccato alla mano con lo scotch». Tra dieci anni come si vede senza tutta questa adrenalina? La...

la Repubblica

Moritz e Bruce Springsteen Tra i miliardi di risposte possibili, ce n'è una sola giusta:. Ogni estate si spera che questo sia l'anno della stabilità, dei risultati senza conseguenze, ...A Tuttosport: "Per emergere ci vogliono le palle e la cattiveria, tecnica e talento vengono dopo. Le donne magari non vanno d'accordo ma hanno voglia" Italy'slooks at her injured hand as she celebrates on the podium after winning first place at the end of the Women's Downhill event during the FIS Alpine Ski World Cup in Saint - Moritz on ... Sci, Sofia Goggia: "Selvaggia e bizzarra. Fuggendo dalla mediocrità sono diventata la numero 1" Sofia e un anno pieno di colpi di scena, dall'argento di Pechino dopo l'incidente al successo di St.Moritz il giorno dopo l'operazione: ...A pochi giorni dall’ennesima impresa sportiva di Sofia Goggia, Sky Sport presenta in anteprima un’anticipazione ...