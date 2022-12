Sinisa Mihajlovic lo sapeva | “Se non funziona questa è finita” Dichiarazione agghiacciante

(Di sabato 24 dicembre 2022) La notizia della morte diha gettato nello sconforto tutti, nelle ore precedenti l’annuncio è scattato un forte allarme riguardo alla condizione di salute dia causa di un post scritto da Clemente Mimun. Ma il compianto campione aveva già espresso la sua sentenza proprio poco prima. Erano tre anni ormai che, ex calciatore serbo con cittadinanza italiana che negli ultimi anni è stato allenatore di calcio, stava combattendo contro un tumore del sangue, ovvero la leucemia. Nella giornata del 16 dicembre, proprio il direttore del Tg5 Clemente Mimun ha messo in agitazione e in allarme tutti, perché ha postato su un canale social, ovvero Twitter, un messaggio. Il post dice: “Forza!” Dopo aver ...

Calciomercato.com

Zlatan Ibrahimovic è al centro delle polemiche in Serbia, dopo che lo svedese non è stato visto nè alla camera ardente nè ai funerali di. Tra i due c'è sempre stato un rapporto di grande stima e amicizia, ma l'attaccante del Milan non è stato presente alle esequie. 'Traditore' è l'eloquente appellativo del magazine '...Il suo è stato un silenzio di quelli che si fanno notare. Zlatan Ibrahimovic ha scelto la strada del silenzio dopo la morte di. Dopo la morte dell'allenatore serbo, tanti protagonisti del mondo del calcio e non solo hanno espresso la loro vicinanza a, sia con messaggi che con la presenza ai suoi ... Dalla Serbia tempesta di insulti contro Ibrahimovic dopo la morte di Sinisa Mihajlovic | Primapagina | Calciomercato.com Tira aria di polemica sulla morte del "galdiatore" Sinisa Mihajlovic. Come è noto l'ex giocatore di Samp, Lazio e Inter si è spento qualche giorno fa dopo aver… Leggi ...Gianluca Vialli è ricoverato in gravi condizioni a Londra, i messaggi degli amici e dei colleghi, ore di attesa con la speranza che il campione di calcio riesca a riprendersi Una settimana davvero ner ...