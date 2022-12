Shopping natalizio | quali regali si salvano dall’inflazione?

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’acquisto deidi Natale è, da sempre, un’attività che molti pianificano con largo anticipo, basti pensare che quasi 9 italiani su 10 hanno affermato che avrebbero iniziato ad acquistare idi Natale già durante il Black Friday. Quest’anno più che mai, essere oculati nell’acquisto deiha spinto ad una pianificazione ancora maggiore ed anticipata. È quanto emerge dalla nuova indagine di idealo – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – che ha analizzato i prezzi di oltre 120 categorie di prodotto, tra i più comunidi Natale, e li ha confrontati con i valori dello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato: l’inflazione andrà sicuramente a colpire anche idi Natale, ma ci sono ancora diverse categorie che non subiscono rincari ed anzi ...

Vale il 33 per cento la fascia fanalino di coda sui consumi con meno di 100 euro destinati allostrettamente. Il 64 per cento degli intervistati, invece, ai regali ha deciso di ......anche l'appuntamento con la musica e la danza di "The Show " Christmas Dream" il treno... Il Villaggio è un luogo die di festa, un angolo di Natale a due passi dal mare. Mostre nelle ...