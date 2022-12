Serie A | le pagelle di Sacchi | “Dal Napoli segnali da non trascurare Juve bene | lavora con i giovani”

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’ex tecnico Arrigo, su La Gazzetta dello Sport, ha dato i voti alle squadre che occupano le posizioni più alte dellaA. Ecco le, partendo dall’8 per il: “I risultati negativi nelle ultime amichevoli devono preoccupare. Sonoda non: i giocatori di Spalletti non hanno esperienza della vittoria, non vorrei che dopo una straordinaria prima parte di torneo si fossero rilassati e si sentissero già al traguardo. Il campionato si era fermato proprio nel bel mezzo del momento magico delche aveva fatto cose davvero stupende e, soprattutto, aveva incantato per il gioco collettivo. Spalletti ha esperienza e capacità per governare la situazione, ma c’è subito un test molto impegnativo: a San Siro contro l’Inter. Si capirà ...

La Gazzetta dello Sport

... Arrigo Sacchi , sulle pagine della Gazzetta dello Sport , dà i voti alle squadre diA. ... Di seguito ledi Sacchi. Juventus 6,5: 'Al Mondiale gli juventini hanno dimostrato di essere ...A 11 giorni dalla ripartenza del campionato, dopo le vacanze, le fatiche del Mondiale in Qatar e le amichevoli prenatalizie, Arrigo Sacchi dà i voti alle big dellaA. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra ... Il pagellone di Sacchi: Milan 7, impari da Giroud. Ma la vera sorpresa può essere la Juve La capolista ha incantato ma i ko in amichevole sono segnali da non trascurare. Milan e Inter devono essere squadra, lo stress è il grande avversario delle romane. E occhio alla ...I voti di Latina-Foggia, gara valida per la ventesima giornata del girone C della Serie C 2022/2023, assegnati dai principali quotidiani in edicola sabato 24 dicembre.