Se la cosa più a destra fatta da questo governo è la caccia al cinghiale

(Di sabato 24 dicembre 2022) Al direttore - Le dichiarazioni della presidente Giorgia Meloni, nella trasmissione di Vespa, sul Mes chiariscono che ormai si va verso la ratifica delle modifiche del relativo Trattato. Dire che non si intende accedere al Meccanismo significa che si dà per scontato che esso sarà comunque operante (dunque vi sarà la ratifica). Cade il primo sbarramento che infelicemente si era pensato di collegare con una immaginata possibile sentenza della Corte costituzionale tedesca – che non vi è stata – da sfruttare per una posizione italiana contraria. Il secondo sbarramento, sottoscritto “con il sangue”, come la premier ha detto, è l’accennata decisione in base alla quale l’Italia non fruirà mai dei prestiti del Mes. Ma poi la presidente dice che stabilirà contatti con i vertici del Meccanismo per farlo diventare “utile”,che oggi non è. Dunque, il passaggio successivo sarà ...