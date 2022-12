Scoppia la guerra dei residenti contro Fiorello | lo show senza pace | «Musica alle 6 30 | non si dorme più»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non c’èper lomattutino diche, dopo le proteste dei giornalisti del Tg1 che lo avevano costretto a trasferirsi su Rai2, ora deve vedersela anche con iinviperiti del quartiere Prati di Roma.Viva Rai2 sarebbe in corso una protesta di chi abita in via Asiago e dintorni, come riporta l’edizione romana di Repubblica, per gli schiamazzi che sin dprime ore del giorno ormai da due settimane fanno da sveglia indesiderata. A infuocare la polemica è stato un post sulla pagina Facebook «Partito Roma Nord», che ha raccolto le diverse segnalazioni deiesasperati. «D6.30 non sipiù in via Asiago e via Montello, per il caos creato dalla trasmissione di– ...