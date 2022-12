Scontri con la polizia a Parigi dopo gli omicidi a sfondo razziale di tre curdi | in centinaia alla manifestazione A fuoco auto vicino alla piazza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022)protestala strage compiuta venerdì 23 dicembre da un 69enne estremista di destra che, animato da sentimenti razzisti, ha sparato in un centro culturale curdo, uccidendo tre persone e ferendone altre quattro. Tensioni econ lasono scoppiati in Boulvard du Temple,a Place de la République, dove è stata organizzata una. Come riporta Le Parisien,un inizio di protesta tranquillo, laè degenerata: alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni, oggetti e arredo urbano contro lache ha risposto con i lacrimogeni. A margine della, sono stati dati alle fiammee scooter, come si vede dalle immagini diffuse sui ...