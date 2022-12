Sci | Cdm | slalomisti azzurri al lavoro in Val di Fassa dal 26 al 29 dicembre

(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dic. - (Adnkronos) - Il direttore tecnico Massimo Carca ha deciso di convocare cinque atleti del gruppo di Coppa del mondo di slalom maschile per una tre giorni di allenamenti sulle piste della Val di, da lunedì 26 a giovedì 29. Convocati Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Stefano Gross, ai quali si aggiungerà anche Tommaso Saccardi. Gli atleti saranno seguiti dall'allenatore responsabile Simone Deldio, coadiuvato dai tecnici Stefano Costazza, Fabio Bianco Dolino, Stella Francescato, Luca Vuerich e Luca Valenti. Si ricorda che – dopo i primi due slalom di Coppa del mondo disputatisi in Val d'Isère e a Madonna di Campiglio -, l'appuntamento tra i pali snodati sul massimo circuito, è fissato per mercoledì 4 gennaio a Garmisch, in Germania.

ASIVA

... la Stelvio di Bormio che, ormai da tempo, è entrata tra le classiche assolute delloalpino, al ... terzo nella seconda discesa della Val Gardena e al primo podio di, ma anche per quella di ...La pista austriaca ospiterà due giganti martedì 27 e mercoledì 28 (uno di questi recupera la gara cancellata a solden lo scorso mese di ottobre), mentre giovedì 29 dicembre si terrà uno slalom. Fra le ... CdM Sci alpino: Belfrond e Alliod in azzurro a Semmering e Bormio ... Roma, 24 dic. – (Adnkronos) – Il direttore tecnico Massimo Carca ha deciso di convocare cinque atleti del gruppo di Coppa del mondo di slalom maschile per una tre giorni di allenamenti sulle piste del ...Il prossimo appuntamento di coppa del mondo tra i pali stretti è fissato solo per il prossimo 4 gennaio a Garmisch (Germania) ma per cercare di migliorare i risultati ottenuti dalla squadra nei due pr ...