Scarcerato Andrea Costantino | l’imprenditore arrestato negli Emirati per terrorismo | il ritorno a casa per Natale

(Di sabato 24 dicembre 2022)italiano bloccato da mesi ad Abu Dhabi,Arabi Uniti è stato rilasciato e sta rientrando in Italia giusto in tempo per trascorrere ilcon la propria famiglia. È stato lui stesso a darne l’annuncio a Radio Libertà: «Ringrazio Matteo Salvini, Vignali e l’ambasciatore». A confermare il successo diplomatico è arrivata anche una nota di Palazzo Chigi: «La Presidenza del Consiglio esprime soddisfazione perché, in questa vigilia diitalianoè rientrato in Italia e ha potuto riabbracciare i suoi cari. Ringrazia in particolare il ministro degli Esteri e la rete della Farnesina, i Servizi di informazione e sicurezza e le Autorità ...

Open

L'imprenditore italianoCostantino è tornato in Italia con un volo atterrato a Milano. Era bloccato all'ambasciata ...stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti nel 2021 e in seguito. ...Costantino è tornato in Italia giusto in tempo per trascorrere il Natale con la sua famiglia. L'imprenditore è statoe rilasciato dopo mesi di detenzione in una dependance della ... Scarcerato Andrea Costantino, l'imprenditore arrestato negli Emirati ... Il trader milanese era stato arrestato in un hotel di Dubai nel 2021 e, scarcerato nel 2022, si trovava all’ambasciata italiana di Abu Dhabi ...Il trader milanese era stato arrestato in un hotel di Dubai nel 2021 e, scarcerato due mesi più tardi, si trovava all’ambasciata italiana di Abu Dhabi ...