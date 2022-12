Sardegna | ultraleggero precipita in mare a Tortolì | due feriti

La Stampa

commenta Unè precipitato nelle acque di Tortolì, nellacentro - orientale, a circa 40 metri dalla battigia, intorno alle 15.30. A bordo una coppia che stava tentando il decollo dall'...A bordo una coppia che stava tentando il decollo dall'aeroporto di Arbatax Di: RedazioneLive Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, unè precipitato nelle acque di Tortolì, a circa 40 metri dalla battigia. A bordo una coppia che stava tentando il decollo dall'... Ultraleggero precipita in mare in Sardegna, due feriti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Disavventura per un coppia a bordo di un ultraleggero, precipitato questo pomeriggio nelle acque di Tortolì, nella ...