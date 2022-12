Santa Maria del Molise | uccide il marito di 72 anni allettato da mesi dopo un incidente

(Di sabato 24 dicembre 2022) Cronaca nera anche nel giorno della vigilia di Natale, purtroppo. Vi raccontiamo di un altro omicidio. Questa volta la vittima è un uomo di 72è stato ucciso nella sua abitazione didel, in provincia di Isernia. I carabinieri hanno fermato con l’accusa di omicidio la moglie. Sono ancora poche le informazioni che arrivano dalma pare che non ci siano molti dubbi sula colpevolezza della donna. Le forze dell’ordine sono state chiamate dai vicini di casa che hanno probabilmente sentito le urla della vittima. L’uomo ha una ferita alla testa provocata da un corpo contundente. Pare che la tragedia si sia consumata al culmine di una lite domestica. E’ per questo motivo che i vicini di casa hanno ascoltato le richieste di aiuto della vittima e hanno deciso di richiedere ...

Omicidio in Molise alla vigilia di Natale. Un uomo è stato ucciso nella sua abitazione a Santa Maria del Molise (Isernia): fermata la moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, secondo quanto si apprende, l'uomo ha una ferita alla testa provocata da un corpo contundente.