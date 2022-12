Sanremo 2023 | chi sarà la terza co-conduttrice al fianco di Amadeus? Spunta un nome

Libero Magazine

... lo scorso 5 novembre, durante Viva Rai2! Ma chi sarà la terza signora a salire sul palco del festival diChi sarà la terza co - conduttrice del festival diA quanto pare un'altra ...a rischio per Madame Proprio in queste ore è stata diffusa una notizia di cronaca particolarmente spinosa con protagonista la cantante ed anche la tennista Camila Giorgi , indagate con ... Primi guai per Sanremo 2023: Madame indagata per vaccinazioni false Sanremo 2023, Madame rischia la squalifica dal Festival Falsi Green pass senza il vaccino Covid, scatta l’indagine: ecco cosa succede.Prosegue il viaggio alla scoperta di novità, team e programmazioni dei tennisti italiani in vista dell’inizio della stagione 2023. Dopo aver esaminato i top 100 ed i next gen, n el terzo appuntamento ...