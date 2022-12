Sampdoria | Caputo resta a guardare | pronto l'addio con scambio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ciccionelle ultime due amichevoli dellain Turchia non è sceso in campo. Era in panchina, ma è rimasto tutto...

Samp News 24

Finisce 3 - 0 l'ultima amichevole disputata nel ritiro turco di Antalya dalla, di fronte il Kaysar, squadra che milita nella seconda divisione del campionato kazako. ...l'attaccante, ...(3 - 4 - 2 - 1): Audero; Murillo (25′ s.t. Bereszynski), Colley (25′ s.t. ... A disposizione: Contini,. Allenatore: Stankovic. Kaysar (5 - 4 - 1): Sikach (19′ s.t. ... Caputo Empoli, solo Lammers alla Sampdoria: l'intreccio Sampdoria, i regali di Natale per Stankovic: servono rinforzi ovunque, da Zanoli a Lammers e Marin nelle trattative con Napoli ed Empoli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...