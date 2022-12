Sacchi duro | “Vi spiego cosa manca al Napoli per lo Scudetto”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tra poco meno di due settimane ripartirà finalmente il campionato di Serie A. Dopo una sosta lunghissima a causa dei Mondiali in Qatar, ilpotrà riprendere il suo cammino in campionato. Gli azzurri, al momento, sono in prima posizione con 8 punti di vantaggio sul Milan. La sosta è, però, un’enigma. Nessuno, infatti, è certo degli effetti che avrà sulle diverse squadre e c’è il rischio che possa risultare controproducente. Spalletti(Getty Images)sicuro: “Alesperienza” Ilha provato a ripetere la preparazione svolta in estate e i ragazzi di Spalletti hanno disputato anche diverse amichevoli. Le ultime uscite, però, non sono state grandi prestazioni e ilha perso sia con il Villarreal, sia contro il ...