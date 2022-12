Roma | ‘Sei invidiosa del mio sedere’ | madre picchia la figlia | il racconto shock

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 dicembre 2022) Avrebbe dovuto accudirla, proteggerla, amarla. Niente di tutto questo. Quella che invece emerge daldella diretta interessata è una storia fatta di violenze e di maltrattamenti. La vittima, in verità, si era recata al commissariato di Montemario per denunciare un altro episodio. Tuttavia gli agenti udendo il suo cognome le hanno iniziato a porre tutta una serie di domande familiari che evidenziavano come la presenza dei servizi sociali fosse, purtroppo, una costante nella vita e nella quotidianità della ragazza e della sua famiglia. “Mi ha costretta a tatuarmi il suo nome in faccia”: poi le botte e i maltrattamenti, condannato l’aguzzino Mammala, ildella vittima A raccontare la storia è il quotidiano Repubblica. La ragazza, 18enne della Balduina, protagonista dei terribili fatti è ...