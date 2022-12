Roma | Abraham | “Non vediamo l’ora di iniziare | adesso ci tuffiamo nel campionato”

Leggi su sportface

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’attaccante della, Tammy, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del ritiro in Portogallo. Ecco le sue parole: “In Portogallo è andato tutto bene, per me e per la squadra. Abbiamo lavorato e trovato più fiducia. Certo, vincere è sempre bello, se poi si segna anche ancora di più. Poi per me è sempre un piacere fare gol per la, un club che resta sempre molto importante nella mia vita. Quella con l’Rkc è stata una vittoria che ci dà fiducia verso la ripresa della stagione.cinel, nondi”. SportFace.