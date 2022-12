Roberto Bolle | “Non ho subito bullismo ma l’ho temuto”

Vanity Fair Italia

Il primo gennaio su Rai 1 in prime time, l toile punta il dito contro il fenomeno del bullismo che affligge migliaia di adolescenti.torna su Rai1, il primo gennaio, con il format Danza con Me , che riuscito a consolidarsi nell immaginario collettivo come un appuntamento da non ..., oggi splendido quarantasettenne, che da Trino in Piemonte a dodici anni si allontana dalla sua famiglia per inseguire il suo sogno, è oggi il simbolo della danza classica italiana. ... Roberto Bolle: «Volevo fare il principe azzurro» In scena Roberto Bolle, musical come Mamma mia! e Pretty Woman, artisti quali Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, Nek e tanti altri ...E poi è diventato il re della danza. Quest'anno a Danza con me ci presenterà anche il suo avatar. Storia di un ex bambino che voleva solo ballare ...