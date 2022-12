Riuscirà Sunak a salvare il Regno?

Leggi su panorama

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tra inflazione record, spinte indipendentiste di Scozia e Irlanda, scioperi a singhiozzo in quasi ogni settore e una buona parte degli inglesi «pentiti» della Brexit, per il neopremier britannico si prospetta un 2023 in cui dovrà dimostrare tutto il suo valore. Intanto, nel suo stesso partito, cominciano a emergere i primi dissensi. L’ultima speranza per un Natale migliore era riposta in una vittoria ai Mondiali di Calcio in Qatar. Non c’è nulla di meglio per risollevare il morale di una Nazione impantanata nella crisi. Invece, dopo l’eliminazione, il premier britannicosi trova a governare un’imbarcazione in piena tempesta e senza alcuna gloria, seppur effimera, ad addolcire l’impresa. Con l’inflazione più alta degli ultimi 40 anni (a ottobre, il record dell’11 per cento) e l’economia in ginocchio, the Prime minister più abbiente che la storia britannica abbia ...