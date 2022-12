Reddito di cittadinanza | il pasticcio dell’offerta «congrua» che resiste | i dubbi sull’emendamento scritto male

(Di sabato 24 dicembre 2022) Le tante critiche e polemiche che hanno investito ildinegli ultimi tempi potrebbero non aver sortito l’effetto desiderato dalla maggioranza. Secondo quanto rilevato da Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito democratico ed ex sottosegretaria all’Economia, l’emendamento che doveva eliminare il concetto di «congruità»lavorativa sarebbe stato. Con questo termine, infatti, si intendeva la coerenza con le competenze del lavoratore, una paga dignitosa e la locazione del posto di lavoro entro 80 chilometri dall’abitazione dell’«occupabile». I punti deboli dell’emendamento Eliminando la parola in questione, l’obiettivo era quello di imporre l’accettazione di qualsiasi offerta di lavoro ai percettori del, a prescindere dal ...

Ci sono misure come la flat tax, il taglio del cuneo fiscale, la stretta suldie l'intervento sulle pensioni minime. La voce di spesa principale è quella per mitigare le ...Che cosa oppongono le opposizioni a chi sostiene - guardando ai fatti, non alle retoriche poveriste - che così com' è il sistema deldiè una vaccata provvidenziale, una istigazione al progressivo sottosviluppo parassitario del Paese La realtà è che i partiti del voto di scambio suldi, Pd ... Reddito cittadinanza, Meloni: "Massima tutela per chi non può lavorare" LAVORO: RDC, DECONTRIBUZIONI E SMARTWORKING. Arriva la stretta sul reddito di cittadinanza: la manovra stabilisce che perderà il beneficio se verrà rifiutata la prima offerta di lavoro, anche se ...definita una “imbarazzante improvvisazione” che ha creato un provvedimento “iniquo e inadeguato”, tra smantellamento del reddito di cittadinanza e il ritorno dei voucher. Ovvero di “schiavismo 2.0”.