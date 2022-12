Red Canzian le ha avute tutte | Incredibili rivelazioni sui flirt del passato

(Di sabato 24 dicembre 2022) Voce famosa e volto conosciuto nella musica, in teatro e in televisione, Redfa dellesul proprio. Si parla diPseudonimo di Bruno, Red è un cantante, un compositore e un produttore discografico molto noto nel panorama artistico italiano. Il suo ruolo più importante è stato senza dubbio quello che ha ricoperto nei Pooh, dove dal 1973 al 2016 è stato bassista, voce e co-autore di alcuned elle canzoni. Nella sua carriera, però, ha pubblicato anche alcuni dischi da solista. Red(www.periodicoitaliano.it)Dopo i tanti anni vissuti all’interno della band, Redha iniziato una carriera da solista. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Ognuno ha il suo ...

Sky Tg24

Per quanto riguarda la musica, oltre al già citato Peppino di Capri, ci saranno(Capri Music Award), Eugenio Bennato, Clementino, Joshua Jack, Maria Nazionale, Valentina Stella, Davide ...Per la sezione musicale ospiti(Capri Music Award), Eugenio Bennato, Clementino. Red Canzian parla della malattia, dell'amore con Patty Pravo e dei Pooh Con 10 sold out filati all’attivo – 3 spettacoli di rodaggio e 7 repliche nella “sua” Venezia, dove ha debuttato il 3 dicembre scorso – Casanova Opera Pop, il kolossal di teatro musicale composto da R ...Intervista al musicista sui progetti della band. "Non sarà una reunion ma non abbiamo mai litigato. Ecco cosa canterò quella sera" ...