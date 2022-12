Real Madrid | ultima opportunità per Ceballos

(Di sabato 24 dicembre 2022)per Dani. Secondo quanto riportato da AS, Carlo Ancelotti valuterà l’apporto del centrocampista...

Milan News

Roberto Carlos e lo show col sigaro insieme a Salt Bae: l'ex laterale delha pubblicato il video insieme allo chef ...Chelsea, Manchester United,... Tutte società che potrebbero facilmente superare l'offerta del Milan . Come accennato, però, il giocatore ha dato l'assoluta priorità al club che gli ha ... Pirlo: "Dopo Calciopoli fui vicino al Real Madrid ma il Milan fu riammesso" Il Real Madrid inizierà il suo cammino in Coppa del Re affrontando il Cacereno, un club di quarta divisione spagnola ...Mediano-regista, 19 anni, è cresciuto nella cantera dell’Atletico Madrid e ha salvato i colchoneros in Coppa del Re contro l’Arenteiro, club galiziano di quarta serie: suo il gol del 2-1 al 75’, prima ...