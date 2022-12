Ragazzi uccisi in Germania | arrestato lo zio di lei Oscuro il movente

(Di sabato 24 dicembre 2022) - Le vittime sono una coppia di amici, Cristian Zoda, 23 anni figlio di immigrati messinesi e la sua giovane amica Sandra Quarta, 20 anni, originaria di Novoli in provincia di ...

- Le vittime sono una coppia di amici, Cristian Zoda, 23 anni figlio di immigrati messinesi e la sua giovane amica Sandra Quarta, 20 anni, originaria di Novoli in provincia di ...I due, amici inseparabili figli, entrambi, di immigrati italiani andati oltralpe a cercare fortuna, sono stati trovatia colpi di pistola ad Albstadt, cittadina a 100 chilometri da ...Si chiama Andrea Cardinale il presunto killer di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati siciliani trovati morti in casa a Thornaby, nella contea dello Yorkshire in Gran Bretagna.Christian Zoda e Sandra Quarta sono stati uccisi a colpi di pistola. Il corpo della ragazza è stato ritrovato nel giardino dello zio di lei, presunto colpevole.