Quando Adorni spiegava | ' ' Il ciclismo di ieri e di oggi come il sole e la luna | prima era tutto diverso' '

Sky Sport

È morto, all'età di 85 anni, Vittorio, grande campione di ciclismo che vinse il Giro d'Italia nel 1965 e il Mondiale nel 1968. Lo ...Vittorio, un campione, un signore, un gentiluomo, un grande. È stato Vittorio, con il suo Mondiale di Imola, a regalarmi una testa piena di sogni e da domani,uscirò per la mie solite ... Addio a Vittorio Adorni, morto l'ex campione del mondo di ciclismo Vittorio Adorni, scomparso oggi a Parma all’età di 85 anni, è stato un campione dall’eleganza impareggiabile, tale per chi non lo conoscesse in bicicletta da far pensare impossibile che fosse un corri ...Felice e il campione belga furono allievi di Vittorio, in un'epoca irripetibile. E quando Vittorio trovò Eddy in camera a bere ...