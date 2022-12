Qatar 2022 | Argentina | Di Maria si tatua la Coppa del Mondo sulla coscia destra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Rosario, 24 dic. - (Adnkronos) - È stato uno dei protagonisti assoluti nella vittoria dell'ai Mondiali e adesso ha voluto rendere indelebile il trionfo in. Per celebrare il successo con l'Albiceleste, di ritorno in patria, Angel Diha deciso dirsi ladel. Dopo aver saltato alcune gare per infortunio, 'El Fideo' ha giocato la finale da titolare e ha segnato il gol del momentaneo 2-0 dell'contro la Francia al termine di un contropiede spettacolare. Prima aveva anche conquistato il calcio di rigore con cui Messi aveva portato in vantaggio l'Albiceleste. Quella del giocatore della Juventus è stata una prestazione totale: Diè infatti stato uno dei migliori in campo. A...