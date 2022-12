Pussy Riot lanciano un nuovo singolo contro la guerra in Ucraina

la Repubblica

"Mamma, non guardare la Tv": la band russa delle Pussy Riot pubblica una nuova canzone per protestare contro la guerra in Ucraina, la censura russa e anche contro l'occidente che "sponsorizza" il regime acquistando petrolio e gas russo. Le Pussy Riot tornano ad attaccare la Russia. Il gruppo di attiviste ha postato un nuovo video accompagnato da una dichiarazione in favore dell'Ucraina: "Dall'inizio della guerra, il 24 febbraio, in ... Pussy Riot un nuovo video contro la Russia: "Dobbiamo unirci contro il fascista Putin"