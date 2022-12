Pugilato | cade il “Guerriero di Soccavo” | De Novellis ko contro Rossetti

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 22enne pugile tarantino Giovanniha conquistato il titolo italiano dei pesi medi battendo il campano Carlo De, detto ‘ildi’, per Ko tecnico all’8/a ripresa nell’insvoltosi ieri in tarda serata sul ring del Palahockey di Reggio Emilia. A fermare Deè stata una ferita al sopracciglio sinistro (frutto di alcuni colpi scagliati da) che ha indotto il medico della riunione, il dottor Mario Ireneo Sturla, a far interrompere l’in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

E' morto oggi a Cremona Benito Penna , uno dei protagonisti del pugilato italiano. Nato a Castelverde il 17 marzo 1940, Penna ha esordito appena quindicenne e a ...il tedesco Horst Herold. Boxe: morto all'età di 82 anni l'ex peso massimo Benito Penna, protagonista del pugilato cremonese e italiano. Nella sua carriera 83 successi in 131 incontri.