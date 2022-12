Prevenzione del tumore al seno | a gennaio a Cerveteri la Carovana della Komen Italia

(Di sabato 24 dicembre 2022)– Lafa tappa a. Una giornata di informazione, sensibilizzazione esaluteDonna, con visite specialistiche gratuite per ladei tumori al. Il celebre e indistinguibile mezzo, portatore di informazione e conoscenza in campo medico – scientifico, sabato 14dalle ore 09:30 alle ore 16:30 sarà infatti in Piazza Aldo Moro aper una giornata dedicata a tutte le Donne. Accanto alla, i Volontari ...

BaraondaNews

'Si tratta di risorse fondamentali per la mitigazionerischio degli utenti deboli della strada ... sulla necessità di coinvolgere maggiormente le scuole in attività di informazione e, ...... 2 reumatologia, 1 endocrinologia, 1 medicina legale, 1 medicinalavoro, 2 medico competente, 1 direzione sanitaria di presidio), di un ingegnere dirigenteServizio die ... Prevenzione del tumore al seno: a gennaio a Cerveteri la Carovana ... Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Sotto al sedile guidatore dell'auto è stata trovata una pistola che, nata quale arma a salve, era stata modificata per sparare cartucce calibro 7.65 mm ...