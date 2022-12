Preoccupazione per l’allenatore Heynckes | gli ultimi mesi da incubo

(Di sabato 24 dicembre 2022) Sono statidi paura perJupp, costretto ad affrontare un grave problema di salute. A metà novembre è stato costretto ad un delicato intervento al cuore. L’operazione è stata effettuata dal dottore Artur Lichtenberg, gli sono stati messi diversi bypass e per due settimane è stato in terapia intensiva per due settimane. “Il periodo peggiore della mia vita, non potevo dormire, il tempo non passava. Un martirio, è stato un martirio”, sono state le dichiarazioni dela Kicker. “Ci tengo a ringraziare tutti i medici, gli infermieri, il personale, che mi è stato dietro. Per il momento posso fare passeggiate leggere”. Sua moglie Iris racconta che “dopo il 2-1 dell’Argentina contro l’Australia ha pronosticato la vittoria del Mondiale da parte dei sudamericani”. Infine ...

F1inGenerale

... aveva fatto perdere le proprie tracce suscitando fortenella sua famiglia. Sono state ore drammatiche in cui le Forze dell'Ordine hanno profuso un grande impegnotrovare la ...leggi anche Cos'è il Quantitative Tightening (QT) della Bce Cosa cambia con la riduzione di bilancio Secondo lo stratega, "i dati sull'inflazione sono ottimi, la mia principaleil ... F1 | In McLaren non c'è preoccupazione per il futuro di Norris Come anche sulla nostra rivista avevamo segnalato, dal Museo Nazionale di Reggio Calabria non giungono notizie sull’attuale stato del sistema di monitoraggio dei Bronzi di Riace. E adesso si muove anc ...Come annunciato qualche settimana fa, hanno scioperato ieri a Palermo i sindacati contro la liberalizzazione delle aperture nei giorni festivi. Secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali ...