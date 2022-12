Premier League | tutto pronto per il Boxing Day

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tutte le partite diin programma per lo storico e consuetoDay del calcio inglese. I dettagli Arsenal in testa a quota 37, Manchester City a 32. E poi, con una gara in più, Newcastle 30 e Tottenham 29. Questa la situazione dellaalla ripresa del campionato, che da tradizione vede le squadre scendere in campo nel giorno di Santo Stefano. La giornata verrà spalmata in 3 giorni, dal 26 al 28. Questo il calendario. 26 DICEMBRE– 13.30 Brentford-Tottenham– 16.00 Crystal Palace-Fulham, Everton-Wolves, Leicester-Newcastle, Southampton-Brighton– 18.30 Aston Villa-Liverpool– 21.00 Arsenal-West Ham. 27 DICEMBRE– 18.30 Chelsea-Bournemouth– 21.00 Manchester United-Tottenham. 28 DICEMBRE– 21.00 Leeds-Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

